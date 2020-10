«Charles è solo un pilota veloce o un campione?»

NÜRBURG - È quello della scuderia messo meglio in classifica, non per questo Charles Leclerc può dirsi soddisfatto della sua stagione. Sorprendente l’anno passato, quando fu preso per fare da spalla a Vettel e invece si rivelò subito velocissimo e competitivo, il monegasco sta faticando in queste settimane. Colpa di una monoposto poco performante, certo, ma anche di weekend non affrontati sempre al massimo della concentrazione.

Passato stupefacente, presente difficile e futuro? «In Ferrari è andato tutto storto da quando si è deciso di ingaggiare Leclerc - ha graffiato Jacques Villeneuve - è stato bruciato un campione come Vettel, che con la sua esperienza avrebbe dovuto fare comodamente da prima guida, e ora anche il giovane fatica a lasciare il segno. Charles sta attraversando un momento complicato perché si trova “fermo” dopo aver sempre visto la sua carriera migliorare. A questo punto, secondo me, deve fare come Verstappen e lavorare su sé stesso, imparando dai suoi errori. È solo un pilota veloce o è davvero un campione? Sta a lui dimostrarlo».

