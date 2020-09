«Marquez? Senza di lui la MotoGP non ha un leader»

Il dominatore delle ultime stagioni, ovvero Marc Marquez, dovrà stare ai box almeno un altro mese per recuperare dal secondo intervento chirurgico al braccio destro.

La sua assenza ha di conseguenza permesso ad altri piloti di emergere - come Fabio Quartararo, Brad Binder e Miguel Oliveira - i quali hanno conquistato quest'anno la loro prima vittoria nella classe regina.

«Senza Marquez, onestamente, non c'è momentaneamente nessun leader in MotoGP», ha analizzato il due volte campione del mondo Casey Stoner a "motorsport.com". «Lo si può vedere dai risultati e dalle persone che salgono sul gradino più alto del podio. Marc era un chiaro leader e ha portato il campionato a un altro livello. Quando c'ero io, Valentino (Rossi), Jorge (Lorenzo) e Dani (Pedrosa) era sempre in testa al gruppo ad allungarlo. Al momento non c'è un pilota in grado di farlo, mostrando quello che andrebbe fatto ogni weekend, con grande costanza nel corso della stagione. La grande differenza è che non c'è un leader a livello umano. Se non sei un leader, allora sei un inseguitore. E quindi hai bisogno di vedere che qualcuno è in grado di fare certe cose in moto per capire che puoi arrivarci anche tu...».

keystone-sda.ch (ROMAN RIOS)