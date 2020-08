Ultimo weekend di preparazione per Marciello

Un'altra settimana di attività é quella appena trascorsa per Raffaele Marciello che é tornato in pista sin dal giovedì per una sessione di test privati presso il circuito di Hockenheim. Venerdì é stata la volta del lungo circuito del Nordschleife dove ha compiuto una giornata di test con il Team Getspeed in preparazione alla gara del sabato, quinto appuntamento del Nurburgring Langstrecken Serie.

Questa competizione, dalla durata di sei ore, é stata l'ultima occasione per Raffaele e l'equipaggio della fluorescente Mercedes AMG GT3 numero 2, Götz, Buhk e Schiller, per prepararsi al meglio all'importante 24H del Nordschleife che si correrà dal 24 al 27 settembre prossimi. Come per i precedenti appuntamenti dell'NLS (Nurburgring Langstrecken Serie) l'intento era quello di massimizzare dunque l'esperienza accumulata su un tracciato dal quale non si finisce mai di imparare.

Come da prassi, il programma dell'NLS ha visto l'intera giornata del Sabato condensare tutte le fasi; dal Sabato mattina hanno preso il via le qualifiche dove l'equipaggio della Mercedes AMG GT3 numero 2 si é posizionato in ottava posizione assoluta su ben centocinquantanove auto iscritte. A mezzogiorno ha preso il via la gara, dalla durata di sei ore, con Götz che ha mantenuto la posizione nella prima metà dello stint, per poi consegnare la vettura al compagno Buhk in nona piazza ad un'ora dal via. Il Tedesco Buhk ha guidato sempre attorno alla decima posizione, frutto della strategia pit stop adottata. La terza e la quarta ora hanno visto alla guida Schiller che ha concluso il proprio turno di guida in sesta posizione, con una presentazione di livello che fa ben sperare per la ventiquattrore di fine mese. Nelle ultime due ore, Marciello ha guidato ben districandosi nel traffico e con un passo gara pressoché da qualifica nei giri privi di traffico. Al termine della prima ora di guida Raffaele si trovava in seconda posizione e, dopo una sosta ai box per il cambio gomme ed il rifornimento, é tornato in pista per l'ultima ora di gara in quinta piazza chiudendo la corsa nella medesima posizione. Lavoro di preparazione dunque compiuto per l'equipaggio della Mercedes AMG GT3 numero 2 che tornerà unito in occasione della gara più importante dell'anno a fine mese.

La prossima settimana, il 5 e 6 Settembre, sarà la volta del tracciato F1 del Nurburgring, dove Marciello sarà impegnato nel secondo appuntamento del GT World Challenge Endurance con il Team AKKA-ASP ed i compagni Fraga e Boguslavskiy.

