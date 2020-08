Lo spagnolo ha rischiato moltissimo

SPIELBERG - Anche oggi Maverick Viñales se l'è vista davvero bruttissima. Già sette giorni fa lo spagnolo, sfiorato dalla moto "impazzita" in movimento di Zarco, aveva rischiato moltissimo.

Oggi il pilota della Yamaha ha dovuto "lanciarsi" dal suo mezzo (a 200km/h!) per evitare uno schianto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Il motivo? Un problema con i freni.

«Difficile spiegare cosa sia successo - le parole del diretto interessato - I freni sono andati sempre peggio fino a quando la pastiglia è andata via e non avevo più i freni. In quei momenti non pensi, ho avuto la fortuna di riuscire a staccare e capire che il freno non c'era più».

Quel che è certo è che l'iberico non dimenticherà tanto in fretta questo doppio appuntamento austriaco da...brividi.

keystone-sda.ch / STF (CHRISTIAN BRUNA)