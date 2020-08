Zarco è duro: «Bisognerebbe avere uomini veri per decidere»

Johann Zarco è deluso in seguito alla decisione presa dai commissari FIM, i quali l'hanno penalizzato per l'incidente di settimana scorsa che ha coinvolto anche Franco Morbidelli.

Il pilota francese - che sarà costretto a partire dalla pitlane nella gara di domenica - si è scagliato contro il verdetto: «Bisognerebbe avere uomini veri per decidere, ma purtroppo non ci sono», è intervenuto proprio Zarco ai microfoni di "Sky Sport". «Hanno paura e non sanno cosa fare, una volta decidono in un senso e un'altra volta in un altro. Anche Pol Espargaró ha avuto un incidente molto simile a quello di Brno, ma adesso sorride visto che in quel caso è stato giudicato un incidente di gara, mentre una settimana prima io ero il diavolo per lui. Quelli che decidono e quelli che rimangono coinvolti nell’incidente non giudicano nello stesso modo».

