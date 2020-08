Zarco non ci sta: «Penalizzarmi sarebbe assurdo»

Johann Zarco domani non sarà in pista per le FP1 del GP di Stiria, ma non perché ha rimediato una penalizzazione. Stando alle nuove regole del motomondiale, è infatti obbligatorio attendere almeno 48 ore dall’intervento chirurgico prima che un pilota possa effettuare la visita medica per essere giudicato idoneo o meno.

Ricordiamo che il francese si era reso protagonista di una brutta caduta in seguito a un contatto con Franco Morbidelli in occasione del GP d'Austria ed è in attesa di giudizio. «Hanno ascoltato la mia versione e adesso dovrebbero avere capito che non è stato fatto niente di fuori dal mondo», si può leggere su "moto.it". «La spiegazione di quanto è successo è chiara: ero davanti, ma questo non significa che Franco abbia sbagliato e debba essere punito, non è però colpa mia. Con Franco ci siamo inviati molti sms domenica scorsa e ci siamo chiariti: siamo due piloti intelligenti e abbiamo capito cosa è successo. Una penalizzazione sarebbe assurda: come avrei potuto evitare il contatto se ero davanti? Personalmente non potevo fare niente di diverso e in quel punto, considerando il tipo di curva, non si può lasciare più spazio».

keystone-sda.ch / STF (MARTIN DIVISEK)