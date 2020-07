«Non prenderei mai Vettel»

DUBLINO - Il minimo che si possa dire è che Sebastian Vettel alla Ferrari si è smarrito, non riuscendo a soddisfare le attese della Rossa. Chi, dopo questa stagione, offrirà una chance al tedesco per rilanciarsi?

Eddie Jordan, l'imprenditore irlandese che ha fatto debuttare in F1 nientemeno che Michael Schumacher, Rubens Barrichello ed Eddie Irvine, non dà molto credito a "Seb"... Intervenuto al podcast ufficiale della Formula 1 il 72enne si è espresso così: «Non lo prenderei uno come lui. Ci sono troppi giovani che possono spremerlo in questo momento. Sicuramente ha avuto un paio di anni terribili in Ferrari e non credo nemmeno possa riaccendersi dentro di lui quel fuoco che aveva in passato, sarà molto difficile alla sua età. Un anno fa pochissimi avrebbero creduto che Leclerc potesse scalzarlo e completamente distruggerlo, eppure lo ha fatto».

Nemmeno con un'altra monoposto il tedesco innalzerebbe le sue prestazioni, almeno secondo Jordan... «Rivaleggiare con Lewis Hamilton? Al momento, psicologicamente, non può farlo nemmeno con Charles Leclerc...».

Keystone (archivio)