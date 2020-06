Lorenzo: «Credo di essere ancora in grado di vincere un titolo»

Non è passato nemmeno un anno dal GP di Valencia del 2019, ultima gara di Jorge Lorenzo in Moto GP, ma lo spagnolo - cinque volte campione del mondo nel motomondiale, tre nella classe regina - ha sempre una grande voglia di correre.

«Mi manca la sensazione della vittoria», ha analizzato proprio il pilota che vive a Lugano, a "MotoGP.com". «Se si presentasse una possibilità concreta o se mi chiamassero per cercare di vincere un Mondiale accetterei. Trovo motivazioni solo nella vittoria. Credo di essere ancora in grado, con il pacchetto giusto, di vincere un titolo. Realisticamente ci sarebbero soltanto due strade: Yamaha o Ducati, ma non ho ricevuto nessuna chiamata interessante in questo senso. E se non dovesse succedere, sarei comunque felice di continuare a lavorare con la Yamaha nel ruolo di collaudatore, proseguendo quel lavoro che il coronavirus ci ha impedito di svolgere».

Keystone (archivio)