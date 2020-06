«Sarà lunga, Alex resterà sedato almeno altri 10-15 giorni»

Alex Zanardi continua la sua battaglia all'ospedale di Siena, dove ha trascorso la quarta notte in terapia intensiva dopo il drammatico incidente in handbike di venerdì. «I parametri di Alex sono stabili, ma sarà lunga, resterà sedato almeno altri 10-15 giorni - ha spiegato questa mattina il Professor Giuseppe Oliveri, direttore della Neurochirurgia delle Scotte - Al momento non abbiamo alcun elemento valido per sapere quali siano le sue condizioni neurologiche. Il cervello deve essere mantenuto a riposo ma per il momento risponde bene, poi vedremo».

Il percorso che porterà al risveglio dal coma farmacologico è dunque ancora lungo. «C'è un danno primario al momento del trauma e un danno secondario che sono le conseguenze. Queste si possono prolungare per 10-15 giorni e sono fasi fondamentali. Nessuno pensa di interrompere terapie fondamentali in questo momento».