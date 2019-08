Rossi non ha dubbi: «Per un'uscita a cena chiamerei Federer»

BASILEA - Sono due campioni assoluti nelle loro rispettive discipline. Uno ha vinto 9 Mondiali, l'altro 20 titoli dello Slam. Valentino Rossi e Roger Federer sono due degli sportivi più vincenti della storia. Il primo ha già compiuto 40 anni, mentre il secondo tra due giorni spegnerà 38 candeline sulla torta. Nonostante l'età che avanza, entrambi si divertono ancora come dei bambini. Ed è proprio la passione la vera locomotiva che ancora oggi trascina Roger e Vale...

«Roger è uno dei miei idoli. È da diverso tempo che guardo le sue partite - è intervenuto il "Dottore" in un'intervista concessa al Blick - Ci conosciamo e a volte ci scambiamo dei messaggi. Sono un po’ più veccho di lui. Nonostante questo, è ancora al top. Se ho visto Wimbledon? Ovviamente. Anche molti miei amici sono tifosi di Roger, spesso ci capita di vedere le partite insieme. Abbiamo urlato durante la finale. Perdere con due match-point a favore è un gran peccato. Djokovic è come un muro, ma se parliamo di classe, Roger è ancora il più grande di tutti i tempi. La nostra longevità? Per me la passione è la cosa principale. Per Roger credo sia lo stesso. Siamo guidati da una grande passione, lui per il tennis, io per la moto. Ci sono atleti che giocano per soldi. Altri perchè hanno talento. E altri come noi perchè continuiamo ad avere passione».

Talmente affezionato al campione di Basilea che Rossi non ha dubbi. Per un'eventuale cena fuori «chiamerei Federer. Era già successo nel 2006. Al di fuori del mondo dello sport sceglierei ovviamente una donna. Opterei per Scarlett Johansson. Avere una bella donna accanto a me sarebbe meglio di avere Roger...».

Keystone (archivio)