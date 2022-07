L'Ambrì inizierà la stagione con sette stranieri

Allo stesso tempo, l’HCAP ha il piacere di comunicare l’ingaggio del centro statunitense Nick Shore fino al termine della stagione 2022/2023. Draftato nel 2011 dai Los Angeles Kings, il classe ’92 ha esordito in NHL nella stagione 2014/2015 con la franchigia californiana. Nella sua carriera oltreoceano Nick Shore (185cm x 88kg) ha vestito, oltre a quella dei Kings, le maglie degli Ottawa Senators, dei Calgary Flames, dei Toronto Maple Leafs e dei Winnipeg Jets disputando un totale di 304 partite in NHL condite da 18 gol e 41 assist. Shore ha anche disputato due stagioni in AHL con il farm team dei Kings, i Manchester Monarchs, totalizzando 38 gol e 61 assist in 129 presenze e conquistato una Calder Cup (titolo di campione AHL) nella stagione 2014/2015. Nella stagione 2018/2019, il 29enne di Denver si è trasferito in Europa dove in KHL con il Metallurg Magnitogorsk ha disputato 43 partite (21 punti, 5 gol e 16 assist). Successivamente, nel campionato

2020/2021 Shore ha giocato 5 partite in Slovacchia (10 punti) con la maglia del Dukla Trencin prima di trasferirsi a Zugo. Con i Tori Nick ha totalizzato 35 presenze contribuendo alla conquista del titolo di campione svizzero con 35 punti, di cui 8 in 13 partite di playoff. La scorsa stagione lo statunitense è tornato a giocare in KHL con la maglia del Sibir Novosibirsk, mettendo a referto 26 punti (10 gol e 16 assist) in 49 presenze. A livello internazionale, il centro ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali U18 del 2010 ed ha disputato con la Nazionale a stelle e strisce l’Olimpiade di Pechino 2022.