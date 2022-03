La stagione è ufficialmente finita: «Forza Ambrì»

AMBRì - Nel pomeriggio odierno - sabato 26 marzo - ha avuto luogo alla Gottardo Arena la consueta festa di fine stagione dell'Ambrì.

Lo staff tecnico e i giocatori biancoblù hanno salutato i propri tifosi rinnovando l'appuntamento al mese di settembre, quando inizierà il campionato 2022/2023 di National League.

Come si può vedere dal video in allegato, in una cornice soleggiata, i supporters hanno potuto trascorrere un po' di tempo con i loro beniamini, applaudendoli per la mini impresa di recuperare dieci punti al Berna in nove giorni e di qualificarsi all'ultimo respiro per i pre-playoff (persi poi contro il Losanna).





Ti-press (Samuel Golay)