Sorpreso dal Losanna, l’Ambrì ha fallito il match point

AMBRÌ - L’Ambrì non è riuscito nell’impresa di chiudere la serie di pre-playoff con una gara d’anticipo. Il Losanna si è infatti imposto per 1-2 in Leventina, rimandando il verdetto definitivo a gara-3.

A differenza di gara-1, questa sera Luca Cereda ha potuto disporre di una freccia in più al suo arco, il rientrante D’Agostini. La presenza del canadese è stata l’unica novità tra gli interpreti della formazione leventinese, per il resto identica a quella scesa in pista venerdì a Losanna.

L’alba della contesa ha ripercorso la trama inscenata alla Vaudoise Aréna. Durante i venti minuti iniziali infatti è stato l’Ambrì a produrre le chance più ghiotte, pur trascorrendo meno tempo nel terzo di pista offensivo rispetto agli avversari. I biancoblù hanno svolto un lavoro encomiabile in fase difensiva, ma sono stati beffati da una situazione di doppia inferiorità numerica alla quale non hanno saputo opporsi, subendo lo 0-1 di Sekac (10’46”). Il vantaggio vodese non ha però avuto lunga vita: al gol dei Leoni ha subito risposto McMillan, andato in rete a seguito di una letale combinazione con Isacco Dotti (12’07”). Fora e soci hanno accarezzato l’idea di un immediato ribaltone, vedendo Bürgler presentarsi a tu per tu con Boltshauser. Tuttavia il numero 87 non ha trovato il fondo della rete.

Il forte peso della sfida ha contribuito ad accendere più di qualche miccia di nervosismo tra le due compagini, come hanno dimostrato il violento colpo inflitto da Heldner ai danni di Zwerger – costretto ad abbandonare il ghiaccio – e le conseguenti zuffe. Il giocatore losannese è stato punito con una penalità di partita, concedendo all’Ambrì 5’ di powerplay non sfruttati però a dovere. Malgrado abbia giostrato con maggiore spigliatezza nel periodo centrale, la banda di Luca Cereda non è dunque riuscita a farsi mattatrice e graffiare i Leoni.

I biancoblù non hanno castigato i vodesi e dunque sono stati questi ultimi a infliggere un’amara punizione agli avversari. In apertura di terzo periodo, una conclusione di Sekac ha nuovamente trafitto Juvonen (42’18”), diventando la segnatura decisiva ai fini dell’incontro. L’Ambrì ha provato a riparare il danno per l’intera durata della frazione, andandoci vicina tra gli altri con Heim, McMillan e D’Agostini. Nulla è però riuscito a scalfire il vantaggio dei Leoni, che si sono quindi portati a casa gara-2.

Martedì in terra romanda andrà in scena l’atto finale di questa serie, al termine del quale si saprà quale delle due squadre accederà ai playoff.

AMBRÌ-LOSANNA 1-2 (1-1; 0-0; 0-1)

Reti: 10’46” Sekac (Fuchs) 0-1; 12’07” McMillan (Dotti I.) 1-1; 42’18” Sekac (Riat) 1-2.

AMBRÌ: Juvonen, Dotti I., Fora; Fischer, Hietanen; Dotti Z., Fohrler; Burren; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, McMillan, Pestoni; Incir, Dal Pian, D’Agostini; Bianchi, Kostner, Trisconi; Neuenschwander.

Penalità: Ambrì 8x2’; Losanna 4x2’ + 1x5’.

Note: Gottardo Arena, 6’775 spettatori; Arbitri: Lemelin, Hebeisen, Altmann, Wolf.

keystone-sda.ch / STR (Samuel Golay)