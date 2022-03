Ladies Lugano 0-2 nella finale

LUGANO - Battute 5-1 a Zurigo e superate 2-5 pure in casa: le Ladies sono con le spalle al muro. Sotto 0-2 in una serie best of five, le bianconere dovranno ora essere perfette per riuscire a bissare il titolo conquistato l’anno scorso.

Che la finale contro le ZSC Lions sarebbe stata dura lo si sapeva fin dalla vigilia; fin qui tutt’altro che perfetto, il Lugano non ha in ogni caso intenzione di arrendersi. Questo neppure dopo la pesante sconfitta casalinga, segnata dalle reti ospiti di Schlegel (doppietta) e Leemann (tripletta). Le ticinesi hanno graffiato solo - due volte - con Laura Desboeufs, ma hanno anche fatto il pieno di rabbia in vista del prossimo weekend quando, tra gara-3 e gara-4, dovranno solo vincere per permettersi di continuare a sognare.