Ambrì e Lugano scalpitano: è il giorno di gara-2

AMBRÌ/LUGANO - Motori, calcio, sci e tanto altro. In una domenica dal programma sportivo ricchissimo, non poteva mancare l’hockey su ghiaccio, che questa sera propone due duelli da brividi e sentitissimi (19.45).

In pista Ambrì e Lugano, che dopo aver piazzato il break in gara-1 piegando rispettivamente il Losanna di Fust (1-2) e il Ginevra di Cadieux (1-2), cercano l’affondo decisivo in gara-2 dei pre-playoff (serie best-of-3).

Non sarà semplice contro avversari in salute e più che mai agguerriti, ma la chance - conquistata grazie a prove solide e generose - è di quelle davvero ghiotte.

Arrivato ai pre-playoff dopo una folle rimonta condita da sei vittorie filate, l’Ambrì ha continuato sulle ali dell'entusiasmo e, con Juvonen intrattabile tra i pali, ha violato pure la Vaudoise Arena. Dopo sette smaglianti sorrisi, per il sogno playoff manca ancora un ruggito: questa sera, con la spinta della Gottardo Arena, la squadra di Cereda proverà a chiudere i conti.

Stessa missione per il Lugano di McSorley, capace di mettere enorme pressione alle Aquile e sbancare Les Vernets, dove i granata non perdevano da una vita (erano addirittura 15 le vittorie consecutive in casa, un record). Il primo round è stata un’autentica battaglia, nel secondo alla Cornèr Arena è lecito attendersi il bis. La speranza, per il popolo bianconero, è che anche l’esito sia lo stesso così da strappare il pass per i quarti di finale.

Ambrì e Lugano ce la faranno? Non resta che attendere ancora qualche ora prima di godersi una serata di grande hockey.

keystone-sda.ch / STR (CYRIL ZINGARO)