Stordito il Losanna, l’Ambrì vola (e sogna)

LOSANNA - Incredibile nel suo finale di regular season da sei vittorie consecutive, l’Ambrì ha cominciato i pre-playoff espugnando 2-1 Losanna.

Aver raggiunto l’obiettivo minimo stagionale ha appagato il gruppo leventinese? Janne Juvonen potrà continuare a giocare ad altissimi livelli? Compattissimi in difesa, i biancoblù sapranno mostrarsi ancora cinici e sfruttare al massimo le occasioni create?

Erano più o meno queste le domande “basiche” che ogni appassionato di hockey si è fatto prima della sfida della Vaudoise Arena. Per ottenere delle risposte è bastato attendere pochi minuti, i primi di un match che i sopracenerini hanno iniziato con grande ritmo, riuscendo prima a spaventare Stephan con McMillan e, dopo un’invenzione di Hietanen, addirittura a passare con Pestoni (7’). La frizzantezza ticinese è però immediatamente stata spenta dai Leoni biancorossi. Ripresosi dal colpo subito, il Losanna ha cominciato a macinare gioco, a graffiare e spingere. Ed è presto stato premiato: già all’11’ Jäger ha infatti trovato il pari. La pressione locale è poi oltremodo cresciuta con lo svolgersi del confronto, costringendo la truppa di Luca Cereda a vivere minuti di estrema passione. Si è chiuso il primo parziale, è scivolato via anche il secondo con il canovaccio che non è cambiato: il Losanna ha fatto la partita dettando ritmo e costruendosi occasioni (sempre sventate dalla difesa ottimamente comandata da Juvonen) e l’Ambrì si è limitato a sporadiche - e non fortunate - incursioni dalle parti di Stephan.

L’equilibrio è tornato con l’inizio di un terzo tempo nel quale, forse stanchi dopo tante accelerazioni, i vodesi sono parsi rifiatare. E i biancoblù ne hanno approfittato. Prima ci ha provato Bürgler, poi - dopo una rete annullata a Bertschy per offside - ci è riuscito McMillan (52’). Stordito dal gol (e dal carattere) degli avversari e conscio di rischiare molto, negli ultimi minuti di confronto il Losanna si è, per forza di cose, nuovamente buttato in avanti in cerca del pari. Non lo ha trovato, finendo contro pronostico in svantaggio in una serie che in molti raccontavano come sbilanciatissima. Una serie che, invece, l’Ambrì potrebbe chiudere domenica.

LOSANNA-AMBRÌ 1-2 (1-1; 0-0; 0-1)

Reti: 6’14” Pestoni (Hietanen, Heim) 0-1; 10’26” Jäger (Frick) 1-1; 51’08” McMillan (Pestoni, Zwerger) 1-2.

AMBRÌ: Juvonen, Dotti I., Fora; Fischer, Hietanen; Dotti Z., Fohrler; Burren; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, McMillan, Pestoni; Bionda, Dal Pian, Incir; Bianchi, Kostner, Trisconi; Neuenschwander.

Penalità: Losanna 5x2’; Ambrì 6x2’.

Note: Vaudoise Arena, 7’017 spettatori; Arbitri: Stolc, Borga, Progin, Stalder.

keystone-sda.ch / STR (CYRIL ZINGARO)