Le Aquile la spuntano ai penalty. Punti preziosi anche per Davos e Bienne

I granata vincono 3-2 e restano in piena corsa per l'accesso diretto ai playoff. Ok anche Davos, Bienne e Rapperswil.

Vittoria importante del Ginevra, che a Les Vernets ha piegato 3-2 ai rigori il Losanna. Due volte in vantaggio con Rod (19’) e Richard (36’), i granata sono stati raggiunti da Berstchy (28’) e Jager (52’). Ai penalty sono poi risultate decisive le trasformazioni di Tömmernes e Moy. In classifica è bagarre totale per la corsa agli ultimi posti nella top-6, con le Aquile al momento ottave con 85 punti, gli stessi del Davos (quinto, ma con una partita in meno). Losanna e Bienne - al sesto e settimo posto - sono a quota 84 in 50 partite.