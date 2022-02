Dopo 19 partite senza punti, l'Ajoie si "sbafa" i Lions

PORRENTRUY - Nelle altre partite di National League della serata, da registrare i successi ottenuti da Ajoie, Langnau, Rapperswil e Ginevra.

La truppa di Julien Vauclair - che non conquistava un punto dallo scorso 19 novembre, in casa contro il Davos (3-1) - si è imposta 3-1 ed è così riuscita a invertire la tendenza negativa a livello di risultati dopo la bellezza di 19 incontri. Per la cronaca gli eroi del match sono stati Leduc (29'), Wannström (47') e Schmutz (60'), mentre per gli ospiti il gol della bandiera è stato realizzato da Noreau (38').

Nello stesso tempo il Ginevra ha prevalso 2-1 sul Berna (reti di Richard e Vermin da una parte, di Kahun dall'altra), mentre il Langnau ha piegato il Friborgo 4-2 (gol di Grossniklaus, Pesonen, Weibel e Saarela per i Tigers, di Rossi e Mottet per i burgundi).

Infine il Rapperswil ha espugnato la Malley di Losanna 5-2, grazie alle segnature di Cervenka (doppietta), Rowe, Dünner e Forrer. I locali sono invece andati a segno con Sekac e Riat.

Conduce la classifica lo Zugo (92 punti), una lunghezza in più del Friborgo (91), che è però sceso in pista una volta in meno. Chiudono la graduatoria proprio i giurassiani (21).

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)