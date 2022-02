Il Berna non sbaglia e piega il Langnau

BERNA - Serata da incorniciare per il Berna, che piegando 3-1 il Langnau (a segno Bader, Fahrni e Colin Gerber) ha intascato tre punti d’oro in ottica corsa ai pre-playoff. AI Tigrotti non è servito il definitivo 3-1 di Schmutz. Con questa vittoria gli Orsi si portano a quota 56 punti in 43 match e allungano sull’Ambrì, che si trova all’11esimo posto con 49 (in 44 incontri).

In vetta continua invece la marcia del Friborgo, che questa sera ha superato 5-3 il combattivo Ginevra. Letale il parziale di 4-0 piazzato dai Dragoni tra il 36’ e il 39’, quando sono arrivate le segnature di Diaz, Walser, Desharnais e Rossi. Ancora Desharnais, al 59’, ha poi infilato il definitivo 5-3. Alle Aquile non sono bastate le reti di Moy (0-1), Rod (4-2) e Richard (4-3).

Alla Tissot Arena non ha steccato il Bienne, che con i sigilli di Luca Hischier, Künzle e Sallinen ha liquidato 3-0 la Cenerentola Ajoie confermandosi saldamente al quinto posto.

È stata battagli infine all’Hallenstadion, dove lo Zurigo ha superato 4-3 il Davos. Il game-winning gol porta la firma di Garrett Roe. Il Davos, sesto con 71 punti in 44 match, ospita domani il Lugano (a quota 66).

