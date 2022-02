Nuovo contratto per Beat Forster

BIENNE - Per Beat Forster il momento di appendere i pattini al classico chiodo non è ancora arrivato. Il difensore ha infatti trovato un accordo con il Bienne per prolungare di un ulteriore anno il contratto altrimenti in scadenza nell’aprile 2022.

Giocato in National League anche con Davos e Zurigo, in questa stagione il 39enne ha fin qui collezionato 5 assist in 40 presenze.

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)