Coronavirus: dopo la Spengler il Davos fermo anche in campionato

DAVOS - Continuano i disagi, continuano i problemi, a Davos.

Dopo la Coppa Spengler, comunque annullata, a causa dei tanti contagiati presenti nello spogliatoio i grigionesi non potranno disputare le prime partite di campionato in programma a gennaio. I gialloblù hanno visto cancellare (le date del recupero saranno indicate in un secondo momento) le sfide a Bienne, Ginevra e Langnau. Dovrebbero tornare in pista l’11 gennaio, in casa contro il Rapperswil.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)