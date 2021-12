The show (dell’hockey) must go on

ZURIGO - Ajoie-Lugano e altri quattro match riporteranno gli appassionati, distratti da pasti pantagruelici e dall’assenza della Spengler, all’attualità dell’hockey. Per vedere la National League riprendere con il suo programma si dovrà in ogni caso attendere ancora qualche giorno, fino al 2 gennaio. Questo, almeno, se non ci saranno sorprese inaspettate.

La straordinaria - in senso negativo ovviamente - contagiosità della variante Omicron ha infatti già lasciato il segno, portando l’isolamento all’interno dello spogliatoio dell’Ambrì (dove tutti erano vaccinati), del Ginevra e del Davos. Come si può pensare, quindi, che non ci saranno altri problemi? Come si può pensare che la stagione possa continuare seguendo regolarmente il suo corso? Raggiunto dal Blick, Dennis Vaucher ha in ogni caso almeno momentaneamente smentito che la National League possa fermarsi.

«La National League è in pausa. Come facciamo sempre, anche in questa settimana faremo il punto della situazione e valuteremo il da farsi. Un’interruzione del campionato non è, al momento, all’ordine del giorno. Non avrebbe alcun senso dal punto di vista sportivo né da quello economico».

