La Coppa Spengler non si farà per il secondo anno di fila

DAVOS - Il dado è tratto. La Coppa Spengler di Davos - in programma dal 26 al 31 dicembre - è stata cancellata per il secondo anno consecutivo.

La notizia è stata anticipata da "Watson": gli organizzatori avrebbero deciso di annullare la 94esima edizione del consueto torneo natalizio, a causa di 17 casi di coronavirus riscontrati all'interno dell'organizzazione della compagine grigionese.

Nel frattempo è giunta una conferma dalle autorità locali che, in considerazione della situazione, hanno deciso di revocare l'autorizzazione per lo svolgimento dell'evento sportivo. «Con tale decisione - si legge in una nota - si intende prevenire una possibile esplosione di casi Omicron e tenere conto dell'importanza economia del turismo». I 17 casi positivi in seno alla squadra sono stati scoperti grazie ai test quotidiani effettuati dalla società sportiva.

Ricordiamo che già nel 2020 la manifestazione non aveva avuto luogo per la pandemia e si trattava della prima volta dal 1956, la quinta complessiva dalla sua creazione nel 1923.

keystone-sda.ch (MELANIE DUCHENE)