Si separano le strade di Hudacek e del Lugano

LUGANO - Si è già conclusa l'avventura di Libor Hudacek con la maglia del Lugano. L'attaccante, finito ai margini del progetto di McSorley, si è accordato con il club per lo scioglimento consensuale del contratto valido sino a fine stagione. Arrivato in Ticino a metà ottobre, quando i bianconeri stavano facendo i conti con numerosi infortuni, Hudacek ha totalizzato 8 gol in 10 partite.

Ecco il comunicato del club bianconero:

"L’Hockey Club Lugano comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Libor Hudacek per lo scioglimento consensuale del contratto valido fino al termine della stagione 2021/22.

Hudacek era approdato alla Cornèr Arena lo scorso 16 ottobre, quando il parco giocatori a disposizione dello staff tecnico era falcidiato dagli infortuni, in modo particolare nel reparto offensivo.

Dopo il rientro dei vari infortunati (Josephs, Carr, Bertaggia, Herburger), l’attaccante slovacco ha trovato poco spazio e per questa ragione, di fronte ad un’offerta interessante per proseguire la stagione nella KHL, la società bianconera e il giocatore hanno deciso di separarsi.

L’HCL ringrazia Libor per il suo contributo in questi mesi e gli augura le migliori soddisfazioni per il suo futuro".

TiPress/archivio