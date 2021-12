Prime parate in NHL per l'elvetico Schmid

NEW YORK - Recentemente richiamato in NHL dai New Jersey Devils, il portiere svizzero Akira Schmid ha esordito la notte scorsa nel match fuori casa contro gli Islanders.

Il 21enne ha parato 25 dei 29 tiri scagliati nella sua porta, ma non è bastato per evitare il ko: 4-2 il risultato finale per la franchigia di New York. Per la cronaca le reti per i padroni di casa portano la firma di Noah Dobson, Andy Greene, Zach Parisé e Jean-Gabriel Pageau, mentre per gli ospiti sono andati a segno Jesper Bratt e Jack Hughes.

Ricordiamo che in questa stagione Schmid è sceso sul ghiaccio anche con gli Utica Comets in AHL (10 partite).

keystone-sda.ch (Jim McIsaac)