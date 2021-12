Il Losanna piega lo Zurigo

LOSANNA - Nelle altre partite di National League della serata da registrare i successi colti da Losanna, Friborgo, Bienne e Zugo.

La compagine vodese ha liquidato lo Zurigo 5-2, in virtù della doppietta di Frolik e dei sigilli di Bertschy, Bozon e Fuchs. Nello stesso tempo i burgundi hanno superato fra le mura amiche l'Ajoie 6-3 (reti di Marchon, Walser, Desharnais, Mottet, Schmid e Jecker da una parte, di Fortier, Asselin e Huber dall'altra), mentre lo Zugo ha regolato 2-1 il Berna a domicilio (gol di Kreis e Schlumpf per i Tori, di Moser per gli Orsi. Infine il Bienne ha espugnato la Ilfis di Langnau 5-2, grazie a Künzle e Rajala (doppietta per loro) e Lööv. Inutile ai fini del risultato le marcature di Olofsson e Huguenin.

Conduce la classifica il Friborgo (30 partite/63 punti), davanti a Zugo (29/60), Rapperswil (31/58), Davos (28/57), Bienne (31/55), Zurigo (30/47), Losanna (29/43), Lugano (30/41), Berna (29/39), Ginevra (30/38), Ambrì (32/36), Langnau (31/30), Ajoie (30/18).

