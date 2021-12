Manzato ha convinto il Berna: ancora un anno di contratto per lui

BERNA - Daniel Manzato ha trovato un accordo con il Berna per restare nella Capitale anche nella prossima stagione, ovvero fino al termine dell'esercizio 2022/2023.

Arrivato alla PostFinance Arena la scorsa estate in provenienza dal Ginevra, il portiere 37enne è finora sceso sul ghiaccio con gli Orsi in otto occasioni sulle 28 partite totali. «Manzato ha soddisfatto le nostre aspettative», sono state le parole del ds Andrew Ebbett in un comunicato emesso dal club. «Il suo gioco sul ghiaccio e la sua leadership nello spogliatoio sono un valore aggiunto per il Berna».

Nella sua carriera il giocatore ha anche difeso i pali di Friborgo, Kloten, Basilea, Rapperswil, Ambrì, Lugano e Ginevra.

keystone-sda.ch / STR (CYRIL ZINGARO)