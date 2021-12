All'Ambrì mancano i punti degli stranieri. Lugano? Adesso è più solido

AMBRÌ/LUGANO - Nel fine settimana appena trascorso l'Ambrì ha colto un solo punto in due partite disputate, mentre il Lugano è uscito vittorioso da Berna ai rigori.

In virtù di queste due sconfitte, la truppa di Luca Cereda ha così incamerato sei battute d'arresto nelle ultime sette uscite di National League. Nella giornata di ieri i biancoblù sono caduti di misura alla Vaillant Arena di Davos (0-2), mentre sabato la squadra si è inchinata 3-2 all'overtime in casa contro lo Zurigo. In entrambe le sfide Pestoni e compagni hanno messo in difficoltà gli avversari, ma non sono riusciti ad avere quel guizzo in più per portare a casa almeno un successo.

Nonostante McMillan sia andato a segno con i Lions, l'apporto degli stranieri risulta ancora essere molto al di sotto delle aspettative ed è proprio questo “dettaglio” che manca al gruppo per fare la differenza. Nei primi quattro posti dei marcatori sopracenerini ci sono infatti Pestoni (22 punti), Bürgler (17), Zwerger (16) e Heim (15), mentre inseguono Regin (14), McMillan (11), Hietanen (10), Kozun (9) e D'Agostini (5), con quest'ultimo che è però sceso sul ghiaccio la metà delle partite. Da segnalare anche l'infortunio patito da Zwerger, il quale ha rimediato una lesione muscolare e salterà quattro incontri.

Dal canto loro i cugini bianconeri hanno colto alla PostFinance Arena una preziosa vittoria in rimonta ai rigori. Il gol del bomber Fazzini – al 12esimo sigillo stagionale – ha permesso a Chiesa e compagni di pareggiare 2-2 contro il Berna a meno di un minuto dal 60' e di cogliere poi la seconda affermazione consecutiva dopo il 3-0 rifilato al Ginevra martedì sera, che corrisponde anche alla quarta affermazione nelle ultime cinque uscite stagionali.

Dopo l'ultima pausa dedicata alle nazionali, il tecnico Chris McSorley ha recuperato diversi elementi importanti, fra i quali Carr e l'estremo difensore Schlegel, e il rendimento in pista si è visto. Il Lugano - nono in classifica con 38 punti - ha infatti staccato l'Ambrì (36) e accorciato le distanze sull'ottava piazza occupata proprio dagli Orsi (39). Conduce la graduatoria il Friborgo (60 punti in 29 gare), davanti a Zugo e Davos appaiati al secondo rango con 57 punti dopo 28 match disputati.