Rinnovo biennale per Riva

LUGANO - Rinnovo importante in casa Lugano. Il club bianconero ha annunciato che Elia Riva, nonostante alcune offerte importanti, ha deciso di restare in riva al Ceresio. Il numero 37 sottocenerino ha posto la firma su un rinnovo biennale.

Questo il comunicato emesso dalla società:

"L’Hockey Club Lugano comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore no. 37, tra i più fulgidi talenti della nuova generazione di difensori svizzeri, per il rinnovo biennale del contratto in scadenza al termine del corrente campionato.

Elia, che compirà 24 anni il prossimo 3 gennaio 2022, si è formato nella Sezione Giovanile dell’HCL a partire dalla categoria Mini Top, ha esordito in prima squadra nella stagione 2016/17 e da quel momento, con l’eccezione di due parentesi in Swiss League con i Ticino Rockets, ha sempre giocato in National League.

In sei campionati ha indossato la maglia bianconera 210 volte (9 reti, 23 assist), guadagnandosi con il passare delle stagioni sempre più tempo di ghiaccio e sempre più responsabilità.

Dopo aver disputato in età giovanile un Mondiale U18 e un Mondiale U20, ad inizio novembre ha fatto parte della Nazionale rossocrociata diretta da Patrick Fischer che ha partecipato alla Deutschland Cup.

Queste le parole del GM Hnat Domenichelli: «Siamo molto felici di poter contare su Elia anche nel futuro Lugano che stiamo costruendo insieme al nostro staff tecnico. Elia sarà un pezzo importante di questo puzzle»".

TiPress