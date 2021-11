Il Ginevra supera il Bienne all'overtime

GINEVRA - Seconda vittoria consecutiva per il Ginevra di Jan Cadieux, che a domicilio ha superato 2-1 il Bienne all'overtime. Le Aquile, che oggi hanno annunciato il rinnovo di Eliot Berthon fino al 2024, hanno fatto la differenza grazie al gol del solito trascinatore Tömmernes al 64'28". Nei 60' regolamentari avevano trovato la via del gol Rod (1-0 al 38') e Hügli (1-1 al 45').

Serata positiva anche per il Davos, che in casa non ha lasciato scampo allo Zurigo, caduto 4-1 sotto i colpi di Wieser, Bromé, Stransky ed Egli. Ai Lions non è bastato il momentaneo 1-1 di Backman.

Da segnalare infine il ritorno al successo del Losanna, che ha messo fine ad una serie di 4 sconfitte consecutive. Alla Vaudoise Arena i biancorossi di Fust hanno sconfitto 3-1 il Berna, trafitto da Baumgartner (7'), Emmerton (38') e Frolik (60'). Di Bader, a due secondi dalla terza sirena, il gol della bandiera degli Orsi.

In classifica il Davos è ora terzo con 52 punti, alle spalle di Zugo (54) e Friborgo (53).Lo Zurigo è sesto a quota 39, davanti al Berna (37) e al Losanna (33). Il Ginevra, in risalita, è 11esimo con 29 (-3 dall'Ambrì; -4 dal Lugano).

keystone-sda.ch (MARTIAL TREZZINI)