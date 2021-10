È un Ambrì valoroso, ma vince lo Zurigo

AMBRÌ – Proprio come la prima sfida tra le due compagini finita 2-1 ai supplementari in favore dei leventinesi il mese scorso, anche questa è stata una gara all’insegna dell’equilibrio. Dopo metà partita, lo Zurigo è passato in vantaggio, e l’Ambrì in questo caso non è riuscito a rimontare, come era successo martedì contro il Losanna (3-2).

Un risultato che sta stretto ai giocatori di Cereda, autori sicuramente di una buona prestazione. Nonostante il punteggio fermo sullo 0-0 dopo 20’, il primo tempo ha regalato parecchie emozioni. Sin dai primi istanti, entrambe le squadre si sono proiettate spesso verso la gabbia avversaria, dando immediatamente un ritmo sostenuto alla partita.

Al giro di boa del primo periodo, i biancoblù hanno avuto la possibilità di godere di un 2+2’ inflitto a Krüger, ma un fallo di McMillan dopo poco più di un minuto ha impedito ai padroni di casa di usufruire di questo powerplay. Un primo periodo positivo per l’Ambrì che ha spesso creato pericoli, riuscendo pure a contenere i Lions.

Dopo aver terminato i primi venti minuti su una buona scia, i biancoblù hanno ripreso con il piglio giusto. Sia Hietanen che Bürgler sono stati vicini al gol dell’1-0 dopo meno di due minuti. Lo stesso vale per Pestoni, bravo ad inserirsi, ma fermato dal portiere ospite (31’). A frustrare improvvisamente l’Ambrì ci ha però pensato Hollenstein, trovato solo da Andrighetto dopo una buona pressione zurighese (34’51’’, 0-1). Una rete a cinque minuti dalla fine del periodo centrale che ha obbligato i padroni di casa a giocarsi l’atto conclusivo a viso più scoperto.

La squadra di Cereda è infatti tornata sul ghiaccio ancora una volta con la giusta mentalità, trovando la rete del pareggio dopo soli tre minuti, poi però annullata per un’ostruzione di Heim. Gli zurighesi sono poi stati bravi a difendere in modo composto prima di chiudere la sfida segnando a porta vuota a due minuti dal termine (57’48’’, 0-2). Vana la mossa coraggiosa di Cereda di togliere Ciaccio a poco meno di tre minuti dalla sirena finale.

Già domani sera, sabato, i biancoblù saranno chiamati a tornare sul ghiaccio della capolista Friborgo. Una trasferta insidiosissima nonostante la serie di dieci vittorie dei burgundi sia appena stata interrotta dal Rapperswil.

AMBRÌ-ZURIGO 0-2 (0-0; 0-1; 0-1)

Reti: 34’51” Hollenstein (Andrighetto) 0-1, 57’48’’ Pedretti (Sigrist, Malgin).

AMBRÌ: Ciaccio; Isacco Dotti, Fora; Burren, Hietanen; Zaccheo Dotti, Fohrler; Fischer, Hächler; McMillan, D’Agostini, Kozun; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, Grassi, Pestoni; Bianchi, Dal Pian, Trisconi.

Penalità: Ambrì 3x2’; Zurigo 2x2’.

Note: Gottardo Arena, 6’093 spettatori. Arbitri: Stricker, Hurlimann, Wolf, Kehrli.

Ti-press (Alessandro Crinari)