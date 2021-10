Ladies, questione risolta: ottenuta la sospensione del fallimento

Nella giornata odierna - venerdì 15 ottobre - i vertici delle Ladies Lugano hanno emesso un comunicato riguardante la recente vicenda che li ha visti implicati.

In questo senso l'ex head-coach della squadra Massimo Fedrizzi - esonerato nel mesi di ottobre del 2020 - aveva chiesto l'apertura di fallimento per il club ticinese femminile di hockey, poiché sosteneva di non essere stato remunerato.

Di seguito la notizia:

"Questione risolta!", il comitato dell'Hockey Club Ladies Lugano comunica che alla decisione di fallimento pronunciata in data 12 ottobre u.s. è stato interposto reclamo, per il tramite dell’avv. Emanuele Verda, ed è stato ottenuto l’effetto sospensivo. L’attività dell’associazione e dalla squadra impegnata nel campionato svizzero Women’s League continua senza alcun intralcio e il futuro dell’Hockey Club Ladies Lugano è e rimane roseo, considerato il sostegno manifestato dai suoi sponsors e dai suoi sostenitori".