Il Ginevra ha gli stranieri più... "esperti", Lugano e Ambrì sul podio

LUGANO - Otto delle tredici formazioni del campionato elvetico – ovvero Ambrì, Zurigo, Losanna, Ginevra, Rapperswil, Bienne, Ajoie e Zugo – ne hanno in rosa cinque, mentre Lugano, Langnau, Berna e Friborgo ne hanno messi sotto contratto soltanto quattro. La maggior parte di essi, indipendentemente dalla nazionalità, sono passati dal campionato di hockey più blasonato del mondo, ovvero dalla NHL.

Ma chi di questi ha vinto il celebre trofeo della Stanley Cup? Solamente tre: Marcus Krüger dei Lions (due volte), Valtteri Filppula del Ginevra e Christian Djoos dello Zugo. L'attaccante svedese dello Zurigo è stato insignito di questo importante premio sia nel 2013 sia nel 2015 con i Chicago Blackhawks. Dal canto suo il centro finlandese è salito sul tetto nord americano nella stagione 2007/2008 con i Detroit Red Wings, mentre il difensore svedese nel 2018 con i Washington Capitals.

Il giocatore che è invece sceso più volte sul ghiaccio – fra regular season e playoff – è Filppula con 1¦178 presenze, seguìto dal compagno di squadra Daniel Winnik con 861 e dal bianconero Mikkel Boedker con 743. Nella Top-10 anche i leventinesi Matt D'Agostini (settimo) e Peter Regin (nono).

È interessante notare che la compagine rossocrociata con più partite di NHL nelle “gambe” è il Ginevra (2¦763), seguìto da Lugano (1¦000) e Ambrì (781).

Da segnalare che in questa speciale classifica non sono stati presi in considerazione né i giocatori con la doppia nazionalità, né coloro che sono in possesso della licenza svizzera (fonte dati, “Eliteprospects.com”).

Vincitori della Stanley Cup

Marcus Krüger (due volte), Valtteri Filppula e Christian Djoos.

Classifica presenze/punti degli stranieri di National League in NHL

1) Valtteri Filppula, Ginevra (1'178 partite/616 punti)

2) Daniel Winnik, Ginevra (861/255)

3) Mikkel Boedker, Lugano (743/344)

4) Marcus Krüger, Zurigo (607/139)

5) David Desharnais, Friborgo (575/299)

6) Sami Vatanen, Ginevra (524/226)

7) Matt D'Agostini, Ambrì (328/108)

8) Mark Barberio, Losanna (281/57)

9) Peter Regin, Ambrì (254/71)

10) Anton Lander, Zugo (215/35)

Il peso specifico della NHL sulle rispettive squadre: partite e punti complessivi di ogni singolo giocatore

1) Ginevra 2¦763 partite/1¦156 punti (Filppula 1¦178/616, Winnik 861/255, Vatanen 524/226, Pouliot 200/59, Tömmernes 0)

2) Lugano 1'000/434 (Boedker 743/344, Arcobello 139/53, Carr 118/37, Josephs 0)

3) Ambrì 781/222 (D'Agostini 328/108, Regin 254/71, McMillan 179/39, Kozun 20/4, Hietanen 0)

4) Zurigo 657/144 (Krüger 607/139, Quenneville 44/5, Noreau 6/0, Azevedo e Roe 0)

5) Losanna 650/126 (Barberio 281/57, Emmerton 157/23, Sekac 115/29, Varone 97/17, Gernat 0)

6) Berna 620/209 (Conacher 203/78, Kahun 188/83, Jeffrey 131/33, Daugavins 98/15)

7) Friborgo 602/309 (Desharnais 575/299, DiDomenico 27/10, Gunderson e Brodin 0)

8) Zugo 407/75 (Djoos 180/39, Lander 215/35, Klingberg 12/1, Kovar e Hansson 0)

9) Davos 142/22 (Rasmussen 142/22, Stransky, Nygren e Bromé 0)

10) Rapperswil 73/22 (Cervenka 39/17, Mitchell 34/5, Moses, Rowe e Djuse 0)

11) Langnau 24/4 (Saarela 11/4, Grenier 9/0, Pesonen 4/0, Olofsson 0)

12) Ajoie 0 (Leduc, Asselin, Beauchemin, Devos e Hazen 0)

12) Bienne 0 (Lööv, Jakovenko, Rajala, Sallinen e Trettenes 0)