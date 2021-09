Esordio a Zurigo, poi l'Ambrì battezzerà la nuova casa

AMBRì - Ad Ambrì sale la tensione. Eccome se sale. Non tanto per l'esordio in campionato fissato per questa sera all'Hallenstadion di Zurigo, bensì per l'inaugurazione della nuova casa che avverrà domani in occasione della sfida contro il Friborgo. I biglietti per questa partita, storica per la società biancoblù, sono andati a ruba. Nessuno si vuole perdere un incontro che entrerà di diritto nei libri di storia del club ticinese.

Dopo anni di dubbi, incertezze e battaglie, il miracolo-Ambrì si è dunque arricchito di un nuovo capitolo. La costruzione di un nuovo impianto “in mezzo al nulla” non era per niente scontata, ma era imprescindibile per evitare la fine di questo miracolo.

Una struttura affascinante al passo con i tempi che senza dubbio regalerà molti più comfort ai tifosi che accorreranno in Leventina per sostenere la squadra di Luca Cereda. Certo, almeno nei primi mesi un po' di malinconia ci sarà, ma – come d'altronde accade anche in amore – basterà un po' di tempo per lasciarsi alle spalle il passato guardando in avanti in attesa di innamorarsi di nuovo.

Sotto l'aspetto sportivo, quello alle porte sarà sicuramente un weekend durissimo per i biancoblù: questa sera nella tana dei Leoni Bürgler e compagni affronteranno una delle squadre più attrezzate del campionato, mentre sabato giungeranno in Ticino quei Dragoni già andati a far la voce grossa martedì a Berna dove si sono imposti per 6-3. Un inizio con il botto anche se ormai sappiamo benissimo che nel nostro campionato di partite facili non ce ne sono...

Dal canto suo il Lugano – dopo l'esordio vincente contro il Rapperswil – tornerà in pista questa sera sempre alla Cornèr Arena per affrontare il Langnau.

Ti-press (Samuel Golay)