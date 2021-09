Coronavirus permettendo, gli NHLer saranno presenti alle Olimpiadi invernali

NEW YORK - Una comunicazione partita da Donald Fehr, direttore esecutivo della NHL, ha “liberato” tutti i giocatori di hockey impegnati in America del Nord.

Con questa è stata infatti data l’autorizzazione a tutti i protagonisti della Lega più ricca del mondo a partecipare alle prossime Olimpiadi invernali, in programma dal 9 al 20 febbraio 2022 a Pechino. Nella missiva è specificato che ogni individuo potrà liberamente decidere se accettare o meno la convocazione dalla propria nazionale e che, nel caso di problematiche legate alla pandemia, NHL e NHLPA avranno la possibilità di bloccare la partenza.

Sottolineato come la IIHF abbia accettato di creare un fondo da 5 milioni per far fronte all’eventuale mancato guadagno dei giocatori, nella comunicazione viene pure specificato come un’assicurazione che copra un contagio da coronavirus - o tutto quello a esso collegato - non sarà stipulata.

NHL and NHLPA announce agreement with IIHF. https://t.co/unstqT4UWn pic.twitter.com/bphwLzu86v — NHL Public Relations (@PR_NHL) September 3, 2021

Keystone (Foto d'archivio)