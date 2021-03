La stagione dell'HCAP è (praticamente) finita

ZURIGO - Niente da fare per l'Ambrì. La truppa allenata da Luca Cereda non potrà infatti disputare i pre-playoff a causa del 4-2 incassato in trasferta contro lo Zurigo.

La stagione è praticamente finita: mancano ancora due incontri, ma in virtù di questo risultato la formazione leventinese chiuderà la regular season di National League 2020/2021 in 11esima posizione. Dal canto suo il Rapperswil, decimo in classifica, ha di conseguenza la possibilità di proseguire il proprio campionato.

Nella serata odierna Zwerger e compagni hanno in ogni caso combattuto fino alla fine, ma non sono riusciti a dare la sterzata finale a quest'annata in cui è andato un po' tutto storto.

L'inizio della partita è stato da incubo per i biancoblù. Sotto nel punteggio già dopo 54 secondi (sigillo di Krüger), gli ospiti sono nuovamente inciampati all'8', momento in cui Bodenmann ha siglato il 2-0. Incassato il doppio colpo però, la formazione leventinese è stata in grado di reagire e di agguantare - a cavallo fra il 15' e il 17' - un insperato pareggio. Le marcature di Perlini - all'ottavo centro in 14 incontri - e Fora hanno riacceso le speranze dei ticinesi, con le due squadre che sono andate alla prima pausa sul 2-2.

Nel secondo periodo gli uomini di Cereda hanno provato ad accelerare, ma gli sforzi prodotti non hanno portato nelle casse dei biancoblù i frutti sperati. Le conclusioni dei vari Nättinen, Zwerger e Kostner sono infatti andate a sbattere contro Waeber, autore di alcuni pregevoli interventi. Così, nel momento di maggior pressione verso la gabbia dei padroni di casa, è arrivata la doccia gelata, visto che sono stati proprio i Lions - con un assolo di Roman Wick - a trovare il 3-2 al 36'. Tramortiti e feriti, i leventinesi hanno incassato anche il 4-2 all'inizio del terzo conclusivo - a opera di Prassl - e non sono più riusciti a cambiare il punteggio.

Sabato prossimo l'HCAP ospiterà il Davos alla Valascia in occasione del penultimo match della regular season (ore 20.45).

ZURIGO - AMBRÌ 4-2 (2-2; 1-0; 1-0)

Reti: 1' Krüger (Marti, Hollenstein) 1-0; 8' Bodenamnn (Krüger, Lasch) 2-0; 15' Perlini (Fora, Kostner/5c4) 2-1; 17' Fora (Perlini, Flynn/5c4) 2-2; 36' Wick (Roe, Marti) 3-2; 41' Prassl (Rautainen, Andrigehtto) 4-2.

AMBRÌ: Ciaccio; Isacco Dotti, Fora; Fischer, Hächler; Zaccheo Dotti, Ngoy; Pezzullo; Perlini, Flynn, Nättinen; Müller, Kostner, Zwerger; Mazzolini, Novotny, Grassi; Kneubuehler, Dal Pian, Trisconi; Cajka..

Penalità: Zurigo 4x2’; Ambrì 7x2’.

Note: Hallenstadion 0 spettatori. Arbitri: Lemelin, Piechaczek; Kehrli, Burgy.

keystone-sda.ch (ALEXANDRA WEY)