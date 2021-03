Künzle trascina i Seelanders con una doppietta

BIENNE - Si è fermata a due la serie di vittorie del Berna, caduto alla Tissot Arena al cospetto del Bienne (ora sesto con 71 punti).

I Seelanders, trascinati dalla doppietta di Künzle, si sono imposti 5-3 infilando la quinta vittoria consecutiva. Capaci di rispondere alle reti di Kreis (1-0 all’8’) e Rathgeb (2-0 al 9’) grazie a Scherwey (22’) e Andersson (40’), gli Orsi sono stati castigati proprio da Künzle, autore nel terzo tempo del 3-2 e del 4-2.

Nel finale c’è stato ancora tempo per il 4-3 di Andersson e il definitivo 5-3 firmato da Hügli a porta vuota. In classifica il Berna resta al decimo posto con 45 punti in 41 match (+1 sull’Ambrì, che ha però giocato 4 partite in più).

Nel frattempo, in casa Zugo, da segnalare 4 nuove date da cerchiare in rosso sul calendario. I Tori, fermati dal Covid, si sono infatti visti ricollocare quattro sfide: il 19 marzo affronteranno l'Ambrì, il 20 lo Zurigo, il 24 se la vedranno con il Ginevra mentre il 26 marzo sfideranno il Langnau.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)