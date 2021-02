I Mondiali di hockey si terranno in Lettonia

RIGA - Inizialmente previsti in Lettonia e Bielorussia, i Mondiali di hockey del 2021 alla fine si terranno soltanto a Riga tra il 21 maggio e il 6 giugno. In tempi di pandemia la IIHF ritiene che la scelta di giocare in una sola sede sia la miglior soluzione per tutti, così da evitare viaggi superflui alle varie nazionali.

Ricordiamo che nelle scorse settimane alla già citata Bielorussia era stata tolta la possibilità di organizzare l'evento, in particolare dopo che alcuni sponsor avevano minacciato la IIHF di fare marcia indietro qualora il torneo si fosse disputato a Minsk. Questo a causa delle regole anti Covid presenti nel paese ritenute troppo blande.

Ancora non si sa con quali concetti verrà organizzato il Mondiale. Sarà implementata la cosiddetta "bolla"? Oppure si potrà pensare di far accedere in pista alcuni spettatori? I nodi da sciogliere sono ancora parecchi...