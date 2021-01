Razzi superati di misura dall’Olten

OLTEN - Nuova prestazione convincente per i Ticino Rockets, che dopo aver superato sabato il Kloten, martedì hanno spaventato l’Olten. La trasferta non è tuttavia per loro stata fortunata: i solettesi si sono infatti imposti 2-1.

I Razzi hanno giocato a lungo alla pari con una delle big di Swiss League. Sono finiti presto in svantaggio (Chiriaev al 5’), è vero; non hanno però mai permesso ai rivali di dilagare. Neppure il punto di Nunn (27’) ha fatto sbandare i ticinesi, che fino all’ultimo hanno tentato di rientrare. Non ce l’hanno fatta, riuscendo solo (con Lauper a 46” dalla fine) a rendere meno amara la sconfitta.