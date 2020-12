Novotny rimane fino a termine stagione

AMBRÌ - Il 2020 dell’Ambrì è terminato con una notizia pessima: Elias Bianchi ha già chiuso la stagione.

Infortunatosi in allenamento in ottobre, dopo aver provato (inutilmente) con la terapia conservativa il capitano biancoblù è stato costretto a operarsi al tendine del quadricipite del ginocchio destro. L’intervento, che dovrebbe essere risolutore, lo costringerà a una lunga riabilitazione e a tornare in pista solo nel 2021/2022.

Preso atto dell'assenza del 31enne, il club leventinese ha attivato l'opzione presente nel contratto di Jiri Novotny, che rimarrà così "di casa" alla Valascia fino alla prossima primavera.

Di seguito il comunicato ufficiale della società biancoblù:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che il capitano Elias Bianchi è stato operato con successo da uno specialista a Berna al tendine del quadricipite del ginocchio destro, per rimediare ad un infortunio occorso il 19 ottobre durante un allenamento. La terapia conservativa a cui si è sottoposto inizialmente non ha purtroppo dato il risultato sperato e per l’attaccante classe ’89 si è reso necessario procedere con un intervento chirurgico. Purtroppo per Elias la stagione 2020/2021 è già terminata.

Allo stesso tempo, la società leventinese informa di aver fatto valere l’opzione in proprio favore sul contratto del centro ceco Jiri Novotny, il quale resterà in biancoblù fino al termine della stagione 2020/2021."

Ti-press (Pablo Gianinazzi)