Covid, GCK Lions in quarantena

KUSNACHT - Il coronavirus ferma anche i GCK Lions, che per i prossimi dieci giorni non potranno scendere in pista. La compagine zurighese di Swiss League è stata messa in quarantena in seguito alla positività di due giocatori.

Rinviate di conseguenza le sfide in programma contro Langenthal, Visp ed EVZ Academy.

Keystone/archivio