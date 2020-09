I bianconeri vincono la settima amichevole pre-campionato

La settima amichevole pre-campionato ha sorriso al Lugano, capace di piegare fra le mura amiche il Friborgo con il punteggio di 4-2. Continua dunque il periodo positivo a livello di risultati per i bianconeri, i quali hanno colto complessivamente la quinta vittoria dopo le affermazioni ottenute nell'ordine contro Rockets, Olten e Langnau (due volte).

Per l'occasione Serge Pelletier - che non ha ancora potuto vedere all'opera né Carr né Kurashev - ha potuto coccolarsi la sua prima linea composta da Fazzini, Arcobello e Boedker. Il trio ha infatti realizzato tre delle quattro reti finali, in virtù della doppietta dell'attaccante ticinese - che ha aperto le danze al 16' e che ha portato i suoi sul momentaneo 2-1 al 34' - e del gol del suo collega di reparto danese (47'), arrivato nel terzo conclusivo dopo il 3-1 di Traber (37'). Dal canto suo Arcobello ha messo a referto due assist, così come il difensore svedese Heed. Per gli ospiti Desharnais (27') aveva invece realizzato l'1-1, mentre Bykov ha fissato il risultato sul definitivo 4-2 (48').

Da segnalare il brutto infortunio rimediato da Julian Walker, uscito anzitempo dal ghiaccio in barella in seguito a un colpo alla testa.

La compagine ticinese scenderà nuovamente in pista sabato prossimo a San Gallo contro il Rapperswil (ore 17).

LUGANO - FRIBORGO 4-2 (1-0; 2-1; 1-1)

Reti: 16' Fazzini (Arcobello, Boedker) 1-0; 27' Desharnais (Bykov, Furrer) 1-1; 34' Fazzini (Heed/5c4) 2-1; 37' Traber (Herburger) 3-1; 47' Boedker (Arcobello, Heed/5c4) 4-1; 48' Bykov (Schmid/4c5(!)) 4-2.

Ti-press (Alessandro Crinari)