Haas torna nella Capitale fino a novembre

L'attaccante svizzero degli Edmonton Oilers - Gaëtan Haas - inizierà la stagione con il Berna e resterà nella Capitale almeno fino al 15 novembre, momento in cui la sua franchigia di NHL inizierà il proprio campo di allenamento.

L'elvetico potrà di conseguenza giocare in prestito una quindicina di partite di National League con gli Orsi. Ricordiamo che Haas aveva già difeso i colori del Berna dal 2017 al 2019, scendendo sul ghiaccio in 117 occasioni per un totale di 94 punti e vincendo il titolo al secondo tentativo.

Con gli Oilers il centro rossocrociato ha invece messo a referto 10 punti in 59 incontri disputati, mentre con la Nazionale ha conquistato la medaglia d'argento al Mondiali del 2018.

