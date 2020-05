È morto l'ex coach della Nazionale Simon Schenk

BERNA - L'ex giocatore di hockey su ghiaccio e allenatore della nazionale svizzera Simon Schenk è morto all'età di 73 anni. Il bernese era stato tra l'altro anche consigliere nazionale per l'UDC.

Schenk, nato nell'Emmental bernese, è stato campione svizzero nel 1976 con il Langnau. In seguito, dopo il ritiro come giocatore, ha preso in mano la squadra nazionale di hockey su ghiaccio per due mandati consecutivi. È poi stato CEO e direttore sportivo degli ZSC Lions, con cui ha festeggiato la vittoria di altri campionati. Dopo essersi dimesso spontaneamente dal club sulle rive della Limmat è tornato nel "suo club", il Langnau, come aiutante nel settore giovanile. Recentemente il bernese era attivo in qualità di esperto televisivo presso MySports.

Se da sportivo aveva spesso fatto parte della prima linea d'attacco della sua squadra, da politico Schenk - come disse lui stesso una volta - riuscì a raggiungere a malapena l'ala destra della terza o della quarta linea. La sua prima sessione come consigliere nazionale dell'UDC è stata quella del novembre 1994, quando è entrato in Parlamento come quarto sostituto. Vi rimase fino alla fine del 2011.

Stando al "Blick" il 73enne lamentava problemi cardiaci da anni ed è deceduto a causa di un ictus durante un intervento chirurgico.

Keystone, archivio