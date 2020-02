Ambrì-Davos senza pubblico: ecco le direttive del club biancoblù

AMBRÌ - L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica alcune importanti informazioni riguardanti la partita in programma venerdì 28 febbraio 2020 alla Valascia che si svolgerà, secondo la decisione del Consiglio di Stato, a porte chiuse.

Seguendo le direttive della SIHF, comunichiamo che venerdì 28.02 avranno accesso alla pista solo ed esclusivamente il personale, lo staff e i professionisti incaricati per il normale svolgimento della partita.

Informiamo dunque che tutti i cancelli di accesso alla pista, così come lo shop, gli spacci e i bar all’interno e all’esterno rimarranno chiusi al pubblico. Inoltre il treno speciale da e per Ambrì sarà annullato. La società biancoblù invita tutti i tifosi che desiderano ricevere il rimborso del biglietto singolo per la partita di venerdì sera a rivolgersi direttamente ai punti vendita dove sono stati acquistati. Coloro che non si annunceranno entro il 28 marzo 2020 confermeranno automaticamente la loro volontà di sostenere il club e il settore giovanile biancoblù rinunciando al rimborso. Il club leventinese sconsiglia ai propri tifosi e appassionati di recarsi alla Valascia durante l’orario della partita.

L’HCAP ringrazia i propri tifosi per la comprensione e per il loro apprezzato sostegno. Per esprimere la propria gratitudine, il club ha deciso di offrire uno sconto del 10% sui prodotti del merchandising online valido a partire dalle ore 12.00 fino alle ore 00.00 di venerdì 28 febbraio.