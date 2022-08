Senza “musichetta”, la Turchia non attira Ronaldo

Pur allettante, la proposta turca mancava infatti dell’unico elemento indispensabile: la possibilità di recitare su un palcoscenico prestigioso. Il Galatasaray non giocherà le coppe, non giocherà la Champions League, ma si muoverà solo entro confini nazionali. E in teatri di second’ordine - secondo i suoi parametri - Ronaldo non vuole esibirsi.