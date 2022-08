Il San Gallo parte bene, ma non basta: vince il GC

CANTONE 1 gior

La guerra di Putin passa sotto il Ceresio

Il gas russo continua ad arrivare in Ticino dal gasdotto Bizzarone-Lugano. Ma ancora per poco

Mentre l'Europa combatte per ridurre la dipendenza energetica da Mosca, anche in Svizzera ci si organizza. Ecco il piano delle AIL per il prossimo inverno