Haller, il tumore ai testicoli è maligno: «Riceverà il miglior trattamento»

Nella giornata odierna - sabato 30 luglio - erano infatti attesi i risultati delle analisi, ma purtroppo per il 28enne il cancro è maligno. Il giocatore dovrà di conseguenza sottoporsi a un ciclo di chemioterapia e resterà lontano dai campi di gioco per alcuni mesi. «Haller riceverà il miglior trattamento possibile», sono state le parole del ds del club tedesco Sebastian Kehl in un comunicato. «Le possibilità di recupero sono molto buone. In questo momento delicato ci siamo, auguriamo a lui e alla sua famiglia tanta forza e ottimismo».