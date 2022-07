Manchester United, CR7 annuncia il suo ritorno in campo

Dopo settimane “agitate” la tensione tra le parti si è però momentaneamente attenuata, con CR7 pronto a fare il suo ritorno in campo con la maglia dei Red Devils. Se per l’amichevole in agenda oggi contro l'Atletico Madrid il bomber non è stato convocato, per placare le polemiche l'asso portoghese si è fatto sentire sui social, annunciando - a modo suo… - il ritorno a disposizione di Erik Ten Hag per il test contro il Rayo Vallecano. «Il re gioca domenica» ha commentato in un post di una fanpage a lui dedicata in cui si chiedevano lumi sul suo immediato futuro.