Sfida ostica per il Lugano: ecco nuovamente il Beer Sheva

BEER SHEVA - Il Lugano sfiderà l'Hapoel Beer Sheva in occasione del terzo turno preliminare di Conference League. Gli israeliani - che avevano già incrociato i bianconeri nei gironi di Europa League nel 2017 - hanno infatti prevalso sui bielorussi della Dinamo Minsk in entrambi i confronti (giocati in Israele), vincendo la gara di ritorno 1-0 (all'andata finì 2-1). Per la cronaca il match-winner dell'incontro è stato Hatuel all'85'.